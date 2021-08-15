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ارتفاع استيراد العراق من الحبوب والبقوليات التركية بنسبة 38%

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-15T06:24:14+0000
ارتفاع استيراد العراق من الحبوب والبقوليات التركية بنسبة 38%

شفق نيوز/ أعلنت جمعية مصدري الحبوب والبقول والبذور الزيتية في اسطنبول يوم الاحد، ان العراق زاد استيراداته من الحبوب والبقوليات التركية بنسبة 38% في شهر تموز الماضي.

وقال رئيس الجمعية هالوك اوكتور في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ إن "صادراتنا من الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية في الأشهر السبعة الأولى من عام 2021، والتي تغطي الفترة من كانون الثاني إلى تموز، بلغت مليار و 289 مليون دولار بزيادة قدرها 16.97 في المائة".

واضاف انه "تم تصدير في تموز من البقوليات والحبوب 652.8 مليون دولار بزيادة قدرها 10.85 بالمائة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق".

واشار الى ان "الجمعية صدرت البقوليات والحبوب والبذور الزيتية الى 164 دولة"، لافتا الى ان "الصادرات زادت إلى الولايات المتحدة، بنسبة 28.79 بالمئة مقارنة بالشهر السابق، فيما زادت صادراتنا إلى العراق بنسبة 38.38 في المائة، وزادت صادراتنا إلى فنزويلا بنسبة 198.76 في المائة على أساس القيمة في شهر تموز".

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