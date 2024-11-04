ارتفاع استيرادات العراق الاستهلاكية للربع الثاني من العام 2024

شفق نيوز/ كشف البنك المركزي العراقي، يوم الاثنين، أن استيرادات البلاد الاستهلاكية ارتفعت للربع الثاني من العام 2024.

وقال البنك في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن الاستيرادات الحكومية الاستهلاكية للربع الثاني من العام الحالي الذي يشمل أشهر نيسان/ أبريل، وآيار/ مايو، وحزيران/ يونيو، قد سجل نسبة 16% من مجمل الاستيرادات، بالمقابل كانت المساهمة بنسبة 2.4% في الربع الأول من العام 2024.

وبين أن الجزء الأكبر من هذه الاستيرادات تركز على مفردات البطاقة التموينية واستيرادات المستلزمات الطبية والأدوية وفتح مستندات لشراء كمبيوترات وسيرفرات وتابلت خاصة بالتعداد السكاني فضلاً عن استيراد الطاقة الكهربائية.

وأشار إلى أن استيرادات الحكومة من المشتقات النفطية للربع الثاني من العام الحالي سجلت 5.4% من إجمالي الاستيرادات مقابل 7.4% للربع السابق نتيجة قيام العراق بإنتاج بعض المشتقات النفطية.