ارتفاع استخدام الهاتف النقال وخدمات الإنترنت في العراق

شفق نيوز- بغداد

سجّل العراق ارتفاعاً في خدمات الهاتف النقال والإنترنت خلال عام 2024، بحسب بيانات مديرية الإحصاء والنقل والاتصالات.

ووفقاً للبيانات التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فقد بلغ إجمالي عدد المشتركين للخطوط الهاتف للشركات العاملة في العراق بما فيها اقليم كوردستان 40.2 مليون مشترك في العام 2024.

كما بلغت الكثافة الهاتفية لهذه الشركات 90.5 خط لكل 100 شخص.

وطبقاً للبيانات، فإن عدد المشتركين في خدمة الإنترنت، بلغ عبر الشركات الحكومية والمشتركة والأهلية 21.4 مليون مشترك خلال العام 2024.