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ارتفاع احتياطي الذهب العراقي: في المرتبة الـ30 عالمياً والرابع عربياً

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-27T14:26:47+0000
ارتفاع احتياطي الذهب العراقي: في المرتبة الـ30 عالمياً والرابع عربياً

شفق نيوز / أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، تقدُّم العراق عشرة مراتب بضمن جدول أكثر الدول في احتياطي الذهب، ليصبح مجموع ما يمتلكه (130.39) طنًّا، في المرتبة الثلاثين عالميًّا والرابعة عربيًّا.

وأكد المكتب الاعلامي للبنك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "شراء كميات جديدة من الذهب بما يقرب من (34) طنًّا، وبنسبة زيادة قدرها 35% على ما كان في حيازته"، مبينا أن "هذه الزيادة جاءت في إطار استراتيجية البنك المركزي لإدارة موجوداته بما يحقّق أعلى مستويات الاستقرار والقدرة على مواجهة المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية"

ويعدّ الذهب من أهم الموجودات التي تحتفظ بها البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية، وملاذًا آمنًا في ظروف عدم اليقين، لما يمتاز به من مقبولية على المستوى الدولي.

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