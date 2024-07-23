ارتفاع أسعار الذهب مع استمرار انخفاض الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب ،اليوم الثلاثاء، مع استمرار انخفاض الدولار، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية هذا الأسبوع قد توضح الجدول الزمني لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي بشأن خفض أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% مسجلا 2401.22 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:04 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 2403.60 دولارات.

و يترقب المتداولون تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني يوم الخميس وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يونيو/حزيران يوم الجمعة، نقلاً عن وكالة "رويترز".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.2% إلى 29.14 دولارا للأونصة، وسجل البلاتين 951.13 دولارا للأونصة، وزاد البلاديوم 0.1% إلى 908.43 دولارات للأونصة.