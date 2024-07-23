ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الامريكي في أسواق العاصمة بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، وكذلك في أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع الإغلاق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية، لتسجل 149400 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 149250 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 150500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 148500 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل فقد سجل الدولار ارتفاعاً طفيفاً، حيث بلغ سعر البيع 149550 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149450 ديناراً مقابل 100 دولار أمريكي.