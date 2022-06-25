اخماد حريق في مجمع تجاري وسط بغداد.. صور

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، عن اخماد حريق اندلع بمخزن ومحلات ضمن مجمع المشن التجاري وسط بغداد.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن فرقها أخمدت حادث حريق اندلع، صباح اليوم، داخل شركة لتجارة المستلزمات الزراعية تحتوي على مخزن ومحلات تجارية ضمن مجمع المشن في منطقة الكرادة وسط بغداد بأشراف مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان.

وأوضح البيان، أن الفرق استنفرت وطوقت الحادث وأبعدت خطر انتشار الحريق إلى البنايات التجارية المجاورة لموقع الحادث لتنفيذ بعدها عمليات الاقتحام والدخول وسط مخزن الشركة المحترق لتحكم سيطرتها الكاملة وتنهي أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية.

وارجع البيان، سبب الحادث الى تماس كهربائي في أسلاك سحب المولدات الكهربائي مما أشعل الحريق بادئ الأمر .