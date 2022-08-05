اختيار "كليرترب" كأفضل وجهة للتجوال حول العالم

وقع الاختيار على شركة كليرترب، التي يقع مقرها الرئيسي في الإمارات العربية المتحدة ومكتبها التابع في المملكة العربية السعودية، على سوق حجز تذاكر الطيران في المنطقة العربية.

وتقول الشركة إنها تقدم تذاكر طيران رخيصة لأولئك الذين يتطلعون إلى السفر بميزانية محدودة إلى جميع الشركات مثل طيران الاتحاد وغيرها.

وقالت الشركة إن عروضها تمنح خصومات لمن يحجزوا تذاكرهم عبر الموقع، مع منح استرداد إذا تم إلغاء الرحلة أو إعادة جدولتها.

وجاء اختيار الشركة بعد حملات الخصومات على رحلات السفر بعنوان "عام جديد، سفر جديد" على الرحلات المحلية والدولية. بالإضافة إلى إتاحة الرحلات الجوية والفنادق وتأجير السيارات، وخدمة مرشد سياحي للرحلات العائلية.