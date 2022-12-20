اختلال الدينار والتومان أمام الدولار تسبب بخسارة 80٪ من تجار السليمانية

شفق نيوز/ اكد مختصون في مجال التعاملات المالية في محافظة السليمانية اليوم الثلاثاء، على تكبد 80٪ من تجار العملة في المحافظة خسائر بسبب عدم استقرار سعر "التومان" الإيراني والدينار العراقي امام العملة الاجنبية "الدولار ".

وقال الخبير المالي شوان محمد لوكالة شفق نيوز ان عدم استقرار سعر "التومان" الايراني مقابل العملة الاجنبية "الدولار" يعود لعدم استقرار مواقف جمهورية ايران الاسلامية في تفاوضها مع الولايات المتحدة الأمريكي، موكدا ان عدم استقرار ايران في تلك المفاوضات انعكس سلبا على واقع العملة الايرانية في الأسواق العالمية وانعكس كذلك على الواقع الاقتصادي للمواطنين الإيرانيين وكل من يتعامل بالعملة الايرانية.

واشار شوان الى ان قيمة "التومان" الايرانية تراجعت اليوم ب6.5 نقطة عن يوم امس حيث كان سعر (100) دولار امريكي يوم امس ب (3.925) مليون "تومان" ايراني وقد انخفض اليوم "التومان" امام الدولار ليصل قيمة (100) دولار الى (3.980) مليون "تومان".

اما عن وضع الدينار العراقي امام الدولار الامريكي فقد بين شوان ان وضع الدينار يعاني من تذبذب واضح امام الدولار الامريكي وهذا بسبب السياسة الاقتصادية للحكومة العراقية وتهريب قرابة 60٪ من الدولار الى خارج البلاد الذي يضخه البنك المركزي العراقي للاسواق عن طريق المصارف التجارية في العراق .

واوضح ان كل الخطوات التي تعتزم الحكومة العراقية اتباعها في مواجهة حالة عدم استقرار قيمة العملة المحلية امام العملة الاجنبية لن يكتب لها النجاح اذا ما تم السيطرة على تعاملات المصارف الاهلية التي تأخذ الدولار من البنك المركزي العراقي .

وعن انعكاسات عدم استقرار سعر التومان والدينار في التعاملات للمالية اكد شوان ان 80٪ من تجار العملة في السليمانية تأثروا بتلك الحالة وتكبدوا خسائر كبيرة.