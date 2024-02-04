احصائية جديدة .. العراق يبيع نفطه للأردن بأقل من 13 دولاراً عن التسعيرة

شفق نيوز/ أعلنت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، يوم الأحد، أن معدل سعر بيع النفط الخام المصدر إلى الأردن بلغ 64.318 دولاراً عن البرميل الواحد، خلال شهر كانون الثاني الماضي.

وبهذا يكون العراق قد باع البرميل الواحد من النفط الخام إلى الأردن في الشهر الماضي بأقل من 13 دولاراً عن سعر البيع الرسمي المعلن من قبل وزارة النفط والبالغ من (77.536) دولاراً، بحسب الاحصائية الصادرة عن "سومو".

وقالت شركة تسويق النفط العراقية "سومو" في احصائية على موقعها واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "مجموع الصادرات النفطية الى الأُردن خلال شهر كانون الثاني الماضي بلغت 464 الفاً و 306 براميل"، مبينة أن "معدل التصدير بلغ 14.978 ألف برميل يوميا".

وأضافت الشركة أن "معدل سعر البرميل المباع للأردن بلغ 64.318 دولاراً"، مشيرة إلى أن "قيمة الواردات من الصادرات النفطية للأردن خلال شهر واحد بلغت نحو 29 مليونا و 863 ألف دولار".

يُشار إلى أن صادرات النفط العراقي إلى الأردن قد ارتفعت إلى نحو 15 ألف برميل يوميًا، بموجب اتفاق محدث للاتفاق السابق، الذي كان يقضي ببيع 10 آلاف برميل يوميًا من النفط العراقي إلى عمان، بأسعار تقل نحو 16 دولارًا عن سعر البرميل خلال الشهر.