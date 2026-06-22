احصائيات 2025: تراجع حاد في واردات العراق من التبغ والنيكوتين

شفق نيوز- متابعة

شهدت واردات العراق من منتجات التبغ والنيكوتين تراجعاً حاداً خلال عام 2025، إذ انخفضت قيمتها إلى 292.1 مليون دولار، مقارنة بـ1.56 مليار دولار في عام 2024، بحسب بيانات مركز التجارة الدولية.

وأظهرت البيانات، التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن العراق كان من بين أكبر مستوردي هذه المنتجات خلال السنوات الماضية؛ إذ بلغت وارداته 1.18 مليار دولار في عام 2021، وارتفعت إلى 1.54 مليار دولار في عام 2022، قبل أن تتراجع إلى 1.27 مليار دولار في عام 2023، ثم تعاود الارتفاع إلى 1.56 مليار دولار في عام 2024، لتسجل هبوطاً كبيراً خلال عام 2025.

وبحسب تفاصيل الواردات، استحوذت السجائر والسيجار ومنتجات التبغ على الحصة الأكبر، بقيمة 141.8 مليون دولار خلال عام 2025، مقابل 1.18 مليار دولار في عام 2024.

كما بلغت واردات التبغ المُصنّع وبدائله نحو 117.6 مليون دولار، مقارنة بـ281.7 مليون دولار في العام السابق.

وسجلت واردات التبغ غير المُصنّع ومخلفاته نحو 16.7 مليون دولار، فيما بلغت واردات المنتجات المحتوية على التبغ أو النيكوتين وبدائلها، بما في ذلك منتجات التدخين الإلكتروني، نحو 16 مليون دولار خلال عام 2025.