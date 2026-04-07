احصائيات 2025: العراق بالمرتبة الثانية عربياً بالاعتماد على "الكاش"

شفق نيوز- برن

يواصل العراق الاعتماد الكبير على "الدفع النقدي" في المعاملات اليومية للعام الماضي 2025، إذ يحتل مرتبة متقدمة عربياً بحسب موقع forex .se.

ويعكس اعتماد العراق على النقد بنسبة تصل إلى 85% بطء التحول نحو الدفع الإلكتروني مقارنة ببعض دول المنطقة، وفقاً للموقع السويدي المتخصص بخدمات صرف العملات والسفر.

وبحسب بيانات الموقع، تتصدر لبنان القائمة بنسبة 90%، تليها العراق بنسبة 85%، ثم مصر والأردن بنسبة 80% لكل منهما، والمغرب 65%، وتونس 55%، وعُمان 50%، بينما الكويت والسعودية 30%، وقطر 25%، وأخيرًا البحرين والإمارات بنسبة 20% لكل منهما.