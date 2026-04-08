"احصائيات آذار".. توقف 7.5 مليون برميل يومياً هز أسواق النفط العالمية

أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يفي تقديراتها قصيرة الأجل لشهر نيسان/ أبريل، بأن نحو 7.5 مليون برميل يومياً من إنتاج النفط الخام في الشرق الأوسط قد توقّف خلال شهر آذار/ مارس، ما تسبب في إرباك واضح لأسواق النفط العالمية.

ويشمل هذا التوقف كبار المنتجين في المنطقة، يتقدمهم العراق، إلى جانب المملكة العربية السعودية، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والبحرين، في ظل تصاعد التوترات وتأثيرها المباشر على الإمدادات.

وأوضحت الإدارة أن هذه الاضطرابات ستؤدي إلى سحب عالمي من المخزونات النفطية يُقدّر بنحو 5.1 مليون برميل يومياً خلال الربع الثاني من عام 2026، في حال إعادة اغلاق مضيق هرمز.

ويُعد المضيق شرياناً حيوياً تمر عبره نحو 20% من تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، الأمر الذي أدى إلى توقف جزء كبير من الإنتاج في المنطقة، وزيادة المخاوف بشأن أمن الإمدادات وتقلبات الأسعار.