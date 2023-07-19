احصاء.. معدل سعر نفط أوبك تجاوز 79 دولاراً عام 2022

شفق نيوز/ تجاوز معدل سعر سلة منظمة أوبك، 79 دولاراً، في العام الماضي 2022.

أظهر ذلك جدول احصائي نشرته المنظمة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، وبين أن أسعار سلة أوبك من ثلاثة عشر برميلا سجلت في عام 2022 مقدار 79.28 دولارا، مقارنة بعام 2021 الذي سجل معدل 100.08 دولارا، في عام 2020 الذي سجل 69.89 دولارا.

وعلى صعيد الصادرات الشهرية سجلت أسعار سلة أوبك في شهر حزيران من عام 2023 معدل 78.9 دولارا مقارنة بمعدل سعر النفط لشهر ايار الذي بلغ 75.19 دولارا، فيما سجلت معدل 75.82 دولارا في نيسان، وسجلت 84.13 دولارا في شهر آذار.

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من: مزيج الصحراء (الجزائر)، جيراسول (أنغولا)، دجينو (الكونغو) زافيرو (غينيا الاستوائية)، ربيع لايت (الجابون)، إيران الثقيلة (جمهورية إيران الإسلامية) إيران)، البصرة الخفيف (العراق)، الكويت للتصدير (الكويت)، إس سدر (ليبيا)، بوني لايت (نيجيريا)، عرب لايت (المملكة العربية السعودية)، مربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).