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احصاء العراق.. الطماطم والخيار الأكثر إنتاجاً خلال 2020

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-05T09:07:32+0000
احصاء العراق.. الطماطم والخيار الأكثر إنتاجاً خلال 2020

شفق نيوز/ أعلن الجهاز المركزي للاحصاء في العراق، يوم السبت، أن محصولي الطماطم والخيار من الخضر الأكثر إنتاجاً خلال موسم الصيف للعام 2020، مشيراً إلى ارتفاع انتاج جميع أنواع الخضر باستثناء محصول "البصل الاخضر".

وقالت مديرية الإحصاء الزراعي التابعة للجهاز في تقرير لإنتاج المحاصيل الصيفية للعام الماضي 2020، واطلعت عليه شفق نيوز، إن "محصول الطماطم جاء بالمرتبة الاولى بأكثر محاصيل الخضر انتاجاً حيث قدر انتاجه 754.8 ألف طن للموســم الصيفي 2020، بارتفاع قدرت نسبته 21.8% عن الموسم الذي سبقه"، مبيناً أن "الخيار جاء بالمرتبة الثانية حيث قدر الانتاج بـ 242.6 الف طن بارتفاع قدرت نسبته 62.5% عن انتاج الموسم الذي سبقه".

وأضافت المديرية أن "انتاج الباذنجان جاء ثالثاً بانتاج بلغ 207.2 الف طن بارتفاع قدرت نسبته 51.6% عن الموسم الذي سبقه، ومن ثم جاء الرقي بإنتاج بلغ 200.8 الف طن بارتفاع قدرت نسبته 27.02% عن انتاج الموسم الذي سبقه".

وأشارت إلى أن "انتاج محصول البطيخ قدر انتاجه خلال الموسم الصيفي الماضي 200.8 الف طن بارتفاع قدرت نسبته 27.2% عن الموسم الماضي، فيما بلغ انتاج الباميا 93.7 الف طن بارتفاع بلغ نسبته 57.7% عن إنتاج السنة التي سبقتها"، مبينة أن "انتاج محصول الباقلاء الخضراء بلغ 45.1 الف طن بارتفاع بلغ 16.8% عن إنتاج العام الذي سبقه".

وأوضح أن "انتاج الشجر للموسم الصيفي 2020 بلغ 38.7 الف طن بارتفاع قدرت نسبته 72.8% عن انتاج الموسم الذي سبقه، فيما بلغ انتاج البصل الاخضر41 الف طن بانخفاض بلغ نسبته 18.2% عن انتاج الموسم الذي سبقه".

يذكر أن الاوضاع الامنية غير المستقرة وقلة الدعم الحكومي أدى الى اهمال الفلاحين العراقيين لبساتينهم وهجرة البعض منهم مما انعكس ذلك سلبا على انتاج الفواكه في العراق.

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