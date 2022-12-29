احتياطي النقد الأجنبي في تركيا يتراجع عن أعلى مستوى في 2022

شفق نيوز/ تراجع صافي الاحتياطيات الأجنبية في تركيا بنحو 1.46 مليار دولار، لتصل إلى 26.67 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 23 ديسمبر، بعدما كان سجل أعلى مستوى له خلال هذا العام، بحسب بيانات للبنك المركزي التركي، الخميس.

واستخدمت رويترز اليوم الخميس سعر صرف عند 18.6522 ليرة لكل دولار.

وتراجع صافي احتياطيات النقد الأجنبي في تركيا إلى 6.07 مليار دولار في شهر يوليو الماضي، وكان ذلك أدنى مستوى في نحو 20 عاما، إلا أنه يرتفع منذ ذلك الحين.

وزادت الاحتياطات بشكل حاد منذ 30 سبتمبر عندما كانت 9.7 مليار دولار.

وهوت احتياطيات العملات الأجنبية في السنوات الماضية بسبب التدخلات في السوق فضلا عن حدوث أزمة عملة في ديسمبر الماضي.

وخسرت الليرة 44 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي.

كما انخفضت العملة بنحو 30 بالمئة مقابل الدولار هذا العام، ولا يزال التضخم قرب أعلى مستوياته في 24 عاما.

وبخصم عقود المبادلة القائمة، التي بلغت قيمتها 46.22 مليار دولار، الأربعاء، يتضح أن صافي احتياطيات النقد الأجنبي ما زال بالسالب.

وأظهرت بيانات للبنك المركزي التركي في 22 ديسمبر أن صافي احتياطياته من النقد الأجنبي قفز بنحو 1.37 مليار دولار إلى 28.13 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 16 ديسمبر، مسجلا أعلى مستوى منذ أواخر 2021.