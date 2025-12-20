احتياطي الذهب في العراق يحطم أعلى مستوى تاريخي

شفق نيوز- بغداد

أعلن مرصد "إيكو عراق" الاقتصادي، يوم السبت، أن احتياطي العراق من الذهب بلغت قيمته نحو 23 ملياراً و64 مليون دولار، محذرا من التصرف به لحل ازمة العجز المالي الذي يشهده البلد.

وقال المرصد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "العراق اشترى خلال عام 2025 نحو 8.2 طن من الذهب، ما رفع إجمالي احتياطيه إلى 170.9 طن"، مبينا أن "هذه الزيادة توزعت بواقع طن واحد في شهر آذار/ مارس، و1.6 طن في حزيران/ يونيو، و3.1 أطنان في تموز/ يوليو، و2.5 طن في آب/ أغسطس".

وأوضح أن "إجمالي احتياطي العراق البالغ 170.9 طن يعادل حالياً 23 ملياراً و64 مليون دولار، وهو أعلى مستوى تصل إليه قيمة الاحتياطي الذهبي في تاريخ العراق".

وعزا المرصد، الارتفاع الكبير في قيمة الاحتياطي إلى "صعود أسعار الذهب عالمياً، وليس إلى حجم الكميات التي جرى شراؤها خلال عام 2025، التي شكلت 64% منذ بداية العام الحالي".

وحذّر مرصد إيكو عراق، من أي تلاعب باحتياطي الذهب لسد العجز، سواء ببيع جزء منه أو إخضاعه لاستثمارات عالية المخاطر"، مؤكدًا أنه "أصل سيادي مخصص للاستقرار المالي وليس لتحقيق إيرادات آنية".