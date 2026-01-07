احتياطي الذهب العراقي ثابت عند 170 طناً… خبير يوضح الأسباب

شفق نيوز- بغداد

أعلن المجلس العالمي للذهب، اليوم الأربعاء، أن العراق حافظ على مرتبته العالمية باحتياطي يتجاوز 170 طناً من الذهب، دون تسجيل أي تغيير.

وذكر المجلس في أحدث إحصائية له لشهر كانون الثاني الجاري، واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن العراق حافظ على المرتبة 29 عالمياً من أصل 100 دولة تمتلك أكبر احتياطي من المعدن النفيس.

وأوضح أن احتياطي العراق من الذهب بلغ 170.9 طناً، بما يعادل 22.1% من إجمالي احتياطاته الأخرى من العملة الصعبة، ليحل رابعاً على المستوى العربي بعد السعودية ولبنان والجزائر.

يذكر أن المجلس العالمي للذهب، الذي يتخذ من المملكة المتحدة مقراً له، يضم أكبر شركات تعدين الذهب في العالم، ويتمتع بخبرة واسعة في تحليل اتجاهات السوق والعوامل المؤثرة على أسعار المعدن النفيس.

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي محمد الحسني أن بيانات المجلس العالمي للذهب أظهرت استمرار ثبات احتياطي العراق من الذهب دون تسجيل أي تغيير، رغم التقلبات الواضحة التي تشهدها الأسواق العالمية، مع توجه عدد من الدول إلى تعزيز حيازاتها من الذهب كملاذ آمن.

وأوضح الحسني، لوكالة شفق نيوز، أن هذا الثبات يعكس سياسة نقدية حذرة يتبعها البنك المركزي العراقي، تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار المالي وتجنب الشراء عند مستويات سعرية مرتفعة، مع إبقاء خيار التحرك مستقبلاً مرتبطاً بتطورات السوق العالمية والأوضاع الاقتصادية.