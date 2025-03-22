احتياطيات العراق من العملة الاجنبية تغطي 18 شهراً من الاستيرادات

شفق نيوز/ كشف البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، ان الاحتياطيات من العملة الاجنبية تغطي عاما ونصف العام من الاستيرادات خلال الفصل الثالث من العام 2024.

وقال البنك في تقرير له حول "الاستقرار النقدي" واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "احتياطيات العراق من العملة الاجنبية والبالغة 143.35 تريليون دينار للفصل الثالث من العام 2024 تغطي 18 شهرا من الاستيرادات اذا لم يحصل العراق على إيرادات نفطية اعتبارا من هذا الوقت".

واضاف ان "هذه الاحتياطيات انخفضت الى نسبة الاستيرادات من 21 شهرا في الفصل الثالث من العام 2023 الى 18 شهر خلال نفس الفترة من عام 2024"، مبينا ان "المعيار الدولي المستخدم هو أن تغطي هذه النسبة من الاستيرادات 6 اشهر" .