سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

احتجاجاً على استيراده بأسعار أعلى.. فلاحون يعزفون عن تسويق القمح للحكومة العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-05T17:23:33+0000
احتجاجاً على استيراده بأسعار أعلى.. فلاحون يعزفون عن تسويق القمح للحكومة العراقية

شفق نيوز/ قرر آلاف الفلاحين في محافظة المثنى، جنوبي العراق، يوم الثلاثاء، العزوف عن تسويق محصولهم من القمح إلى وزارة التجارة، احتجاجاً على استمرار الحكومة العراقية باستيراد هذا المحصول من دول أخرى بكلف تزيد على السعر المقرر للإنتاج المحلي بنحو الثلث.

وقال ممثل عن فلاحي المثنى، حامد ابو رگيعة، لوكالة شفق نيوز، إن " ثلاثة الاف فلاح في مدينة السماوة وضواحيها، (مركز المحافظة)، قرروا العزوف عن تسويق محصول القمح للموسم الحالي إلى الحكومة المركزية ما لم يتم رفع سعر التسويق".

وأشار إلى ان "العراق اشترى مؤخراً طن القمح من المانيا بمبلغ 850 الف دينار للطن الواحد، ناهيك عن كلف النقل البحري ومن ثم البري وغيرها من الأمور".

وبين ان "الحكومة المركزية قررت شراء طن القمح من الفلاح العراقي بمبلغ 750 الف دينار، بينما طن الشعير بمبلغ 600 الف دينار وهي مبالغ قليلة جدا مقارنة بما يجري في السوق المحلية".

ولفت ابو رگيعة، إلى ان "هناك تجارا عرضوا على فلاحي المثنى شراء محصول القمح بمبلغ يصل لمليون دينار للطن الواحد، ما يعني ان هناك كارثة قد تحل بالمواطنين في جنوبي البلاد، بسبب تعنت الحكومة بقراراتها بأسعار طن القمح، مما يدفع الفلاح على بيعه للتجار، وبالتالي سيكون التجار هم من يتحكمون بالسوق المحلية مستقبلاً".

وختم بالقول، ان "ميزة بيع القمح للتجار تتمثل بحصول الفلاحين على أموالهم مباشرة، بخلاف الحكومة التي تماطل بعملية تسديد اموال الفلاحين، ولو ان الحكومة وافقت على رفع سعر الطن فان المثنى ستسوق للدولة قرابة 60 الف طن من القمح هذا الموسم والذي بدأت عملية حصاده اليوم".

يشار إلى أن مجلس الوزراء العراقي قرر تحديد سعر شراء طن القمح بـ750 ألف دينار من الفلاح العراقي، إلا أن عشرات الآلاف من الفلاحين ما زالوا لم يستلموا أموالهم المستحقة على الحكومة منذ أشهر وسنوات، وهو أمر يتكرر في كل موسم تسويقي.

related

خام البصرة الخفيف يلامس 68 دولاراً

Date: 2021-05-05 06:20:42
خام البصرة الخفيف يلامس 68 دولاراً

العراق يصدر أكثر من 7 ملايين برميل من النفط إلى أمريكا خلال شهر

Date: 2022-03-06 06:54:19
العراق يصدر أكثر من 7 ملايين برميل من النفط إلى أمريكا خلال شهر

عند الإغلاق.. أسعار الدولا ترتفع في أسواق بغداد

Date: 2021-11-01 14:38:35
عند الإغلاق.. أسعار الدولا ترتفع في أسواق بغداد

ارتفاع أسعار الذهب في الاسواق العراقية

Date: 2021-12-16 09:00:40
ارتفاع أسعار الذهب في الاسواق العراقية

استقرار أسعار الدولار مع اغلاق اسواق بغداد

Date: 2021-09-14 15:28:57
استقرار أسعار الدولار مع اغلاق اسواق بغداد

10 ملايين دينار سلفة للعاطلين عن العمل في العراق

Date: 2021-03-16 06:15:20
10 ملايين دينار سلفة للعاطلين عن العمل في العراق

ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد واقليم كوردستان

Date: 2021-06-01 06:57:38
ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد واقليم كوردستان

الدولار يرتفع مع اغلاق اسواق بغداد

Date: 2022-03-12 14:43:07
الدولار يرتفع مع اغلاق اسواق بغداد