احباط محاولة سرقة شاحنة محملة بالحنطة في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التجارة العراقية، اليوم الثلاثاء، احباط محاولة سرقة شاحنة محملة بأكثر من 43 طن حنطة في أحد "سايلوات" بغداد، فيما بينت أن سائق الشاحنة حاول ايهام موظف الاستعلامات بأوراق مزورة قبل ان يتم اكتشافه.

وقال المكتب الاعلامي لوزارة التجارة نقلا عن مدير عام دائرة الرقابة التجارية والمالية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الفرق الرقابية لدائرة الرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة نفذت حملة تدقيق في صومعة الدورة بعد ورود معلومات عن وجود محاولة لسرقة سيارة محملة بالحنطة والخروج بها الى خارج السايلو اعتماداً على مستندات غير قانونية".

وأشار مدير عام الدائرة إلى "تشكيل فريق عمل تدقيقي بعد ورود معلومات من المصدر لزيارة صومعة الدورة و تدقيق تلك المعلومات حول سرقة كمية من مادة الحنطة الواردة من احدى المحافظات".

وأوضح المدير أن "أحد سائقي الشاحنات حاول الخروج بسيارته دون تفريغ حمولتها البالغة ٤٣.٩٦٠ طن من الحنطة المحلية الواردة من موقع آخر بعد قيامه بإصدار مستندات وختمها لإيهام موظف الاستعلامات قبل الخروج من الصومعة"، مشيرا ان الفريق الرقابي برئاسة معاونه استمر في تدقيق إجراءات إدارة الصومعة لساعات متأخرة وابلاغ الادارة بحجز الشاحنة والتحفظ على الأولويات وإعداد محضر اثبات اصولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بصدد الموضوع .

ولفت البيان الى ان "الرقابة التجارية فتحت تحقيقاً بالموضوع وانها لن تتهاون ابداً في كل المحاولات لسرقة قوت المواطن وستتخذ الاجراءات المشددة اتجاه المخالفين وكل من يثبت تورطه بالحادث".