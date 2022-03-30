اجتماع لأوبك+ وسط شكاوى من أسعار النفط ومخاوف الإمدادات الروسية والكازاخستانية

شفق نيوز/ قالت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق إن أوبك وحلفاءها ما زالوا يسيطرون بشدة على سوق النفط، فيما تستعد المنظمة للاجتماع لاتخاذ قرار بشأن مستويات الإنتاج في مايو/ ايار وسط غضب من الدول المستوردة للنفط بشأن نقص الإمدادات وارتفاع أسعار الوقود.

ومع ذلك، قبل اجتماع 31 مارس/ اذار، أشار مسؤولو أوبك + بقوة إلى أن التحالف غير مستعد لتجاوز الزيادات الشهرية الثابتة التي تم تنفيذها منذ أغسطس/ اب.

وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي في منتدى الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي في دبي "نحن خبراء في مجالنا ونفعل ذلك منذ فترة طويلة"، "نحن نحاول تحقيق التوازن في السوق وهي ليست مهمة سهلة، عندما نقول أن هذه هي الطريقة الصحيحة للقيام بذلك، فإننا نعلم من التجربة ، لذا ثق بنا".

وكانت الزيادات الشهرية في حصص الإنتاج 400 ألف برميل في اليوم ، لكن من المقرر أن ترتفع بشكل طفيف مع التعديلات التصاعدية لمستويات الإنتاج الأساسية للمملكة العربية السعودية وروسيا والعراق والإمارات العربية المتحدة والكويت التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من مايو/ ايار.

وقال فاتح بيرول ، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية ، إن السوق "محبطة حقًا" بسبب افتقار التحالف إلى الإلحاح لتخفيف شدة السوق وأن دول أوبك + تقلل من إنتاج أهدافها الإنتاجية. تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن السوق العالمية تواجه عجزًا يقدر بنحو 2.5 مليون برميل في اليوم نتيجة للحرب.

يأتي هذا على الرغم من الدعوات العاجلة من مستهلكي الطاقة للمنتجين لإطلاق المزيد من النفط في السوق.

ساهمت دول أوبك + في تشديد السوق ، حيث قلل العديد من الأعضاء من إنتاج حصصهم، بشكل جماعي ، تراجعت المجموعة 1.053 مليون برميل في اليوم أقل من أهدافها في فبراير/ شباط .

وستجتمع لجنة استشارية على مستوى المندوبين في 30 مارس لتقييم ظروف السوق والامتثال لحصص الأعضاء.

بدأ المسؤولون الروس والأوكرانيون محادثات السلام في 29 مارس / آذار. ويمكن أن يكون لهذه المحادثات تأثير كبير على الأسعار إذا تم إحراز تقدم وانحسرت المخاوف بشأن قدرة روسيا على إمداد الأسواق العالمية.

تتوقع كازاخستان انخفاضًا كبيرًا في الإنتاج في أبريل/ نيسان بعد الأضرار التي لحقت بمنشآت التحميل في ميناء نوفوروسيسك. وقالت وزارة الطاقة الكازاخستانية في 29 مارس إن الحادث قد يؤدي إلى إخراج 320 ألف برميل يوميا من إنتاج كازاخستان من السوق في أبريل نيسان ، بينما يتم تنفيذ أعمال الصيانة