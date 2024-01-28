اجتماع للسوداني يوصي بهيكلة الشركات الحكومية وإصلاحها مالياً واقتصادياً

شفق نيوز/ خرج اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد، بقرارات لإجراء إصلاحات شاملة للشركات الحكومية وهيكلتها لتعزيز الاقتصاد العراقي.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير ترأس الاجتماع الثاني لمتابعة عملية هيكلة الشركات الحكومية وتنظيمها.

وأشار السوداني في مستهلّ الاجتماع، إلى أهمية هذه العملية وما تمثله من دور في جوهر الإصلاح الاقتصادي، بما يخضع الشركات لأسس ومعايير اقتصادية صحيحة، مؤكداً أن هذه الخطوة تقع في صلب الهدف الإستراتيجي المتمثل برفع إسهام الإيرادات غير النفطية في الناتج والدخل القومي.

وخرج الاجتماع بجملة مقررات تضمنت مبادئ عامة للمضي في الإصلاح المالي والاقتصادي للشركات وهيكلتها، بما يعزز الاقتصاد الوطني واستقراره.