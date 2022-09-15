اجتماع عراقي سوري لمناقشة تحديات التغير المناخي وأبرزها ملف المياه

شفق نيوز / شهدت العاصمة السورية، اليوم الخميس، انطلاق أعمال الاجتماع المشترك السوري العراقي لإطلاق المرحلة التاسعة من البرنامج الهيدرولوجي الحكومي الدولي، فيما بين وزراء ومسؤولين عراقيين ضرورة هذا الاجتماع نتيجة "الظروف والتغيرات المناخية وابرزها شح المياه".

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) في خبر أوردته واطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ إن الاجتماع عقد في فندق الداما روز بدمشق، ويهدف البرنامج الذي ينفذ على عدة مراحل، كانت الأولى منها عام 1975 إلى مواجهة التحديات المتعلقة بالواقع المائي على المستوى المحلي والدولي وبناء القدرات على كافة المستويات لدعم إدارة الموارد المائية بشكل أفضل.

ونقلت عن وزير الموارد المائية السوري تمام رعد قوله إن "إطلاق المرحلة التاسعة من البرنامج بالتشارك مع الجانب العراقي جاء لوجود تشابه في التحديات التي تواجه قطاع المياه في البلدين لجهة التغيرات المائية والبيئية"، موضحاً أن "البرنامج يعزز التقنيات العلمية والموارد البشرية للتخفيف من آثار هذه التغيرات عبر عدة محاور منها البحث العلمي والتثقيف المائي على كافة المستويات بما يساعدهم في اتخاذ القرارات على أسس علمية وتقنية".

من جانبه لفت وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني إلى "أهمية البرنامج في ظل الظروف والتغيرات المناخية التي أصابت البلدين والتي يتوقع استمرارها لفترة طويلة"، مبيناً أن "البرنامج يسهم في تبادل الآراء وإشراك جميع القطاعات والوزارات المعنية بالبلدين للتوعية باستخدام الطرق الحديثة والتحول لنظم الري الحديثة لتلافي هذه التغيرات".

من جهته أوضح وزير البيئة العراقي جاسم عبد العزيز حمادي الفلاحي "دور البرنامج لإيجاد رؤية مستقبلية للتعامل مع التحديات المشتركة بين البلدين خصوصاً في تناقص معدلات الهطولات المطرية والتغيرات المناخية"، مؤكداً على "أهمية تكثيف برامج التعاون ووضع خطط لمواجهة التداعيات التي من الممكن أن يسببها الجفاف والشح المائي على مستقبل المنطقة".

من جهته قال مدير المركز الوطني لإدارة الموارد المائية العراقية حاتم حسين إن "الاجتماع يسهم بتحقيق التنمية المستدامة في الموارد المائية من خلال تبادل الخبرات وإجراء المشاريع المشتركة بين البلدين"، مبيناً أن "استراتيجية البرنامج تركز على عدة محاور تتضمن تبادل وإعداد قواعد البيانات الوطنية والدولية المشتركة والتفاعل والتكيف مع التغيرات المناخية والإدارة المتكاملة للموارد المائية".

بدورها بينت سفيرة سورية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو” لمياء شكور إن "هدف المنظمة تنفيذ المرحلة التاسعة من البرنامج من خلال تفعيل دور الخبرات والكفاءات الوطنية والعربية والدولية في مجالات المياه والبحث العلمي وبما يؤسس لتعاون مهم مع إدارة العلوم في المنظمة"، مشيرة إلى أن "الاجتماع نموذج للتعاون والاستجابة في أوقات الأزمات ويكفل تنفيذ مخرجاته على أرض الواقع بشكل كبير ومؤثر".

وشارك بالاجتماع، وفق الوكالة السورية، وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور فادي سلطي الخليل و الوفد العراقي الذي ضم إلى جانب وزيري الموارد المائية والبيئة عدداً من مديري الهيئات والمؤسسات المعنية بقطاع المياه والتعليم والبحث العلمي.

وكان وزيري الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، وعبد العزيز الفلاحي المخول بصلاحيات وزير البيئة الى العاصمة السورية دمشق، وصلا أمس، على رأس وفد عالي المستوى من وزارات الموارد المائية والبيئة والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الموارد المائية والزراعة في اقليم كردستان للمشاركة في الاجتماعات الثنائية عالية المستوى مع الجانب السوري ممثلا بوزارة الموارد المائية السورية والتي تتعلق بالبرنامج الهيدرولوجي الدولي ومناقشة تطبيق الخطة التنفيذية للبرنامج المذكور، هذا وكان بالأستقبال الدكتور تمام رعد وزير الموارد المائية السوري والسيد القائم بالأعمال العراقي في دمشق ياسين شريف.