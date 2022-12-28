اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للاقتصاد والبنك المركزي يعلن تسهيل إجراءات المسافرين للحصول على الدولار

شفق نيوز/ رأس نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط، محمد علي تميم، يوم الاربعاء، جلسة طارئة للمجلس الوزاري للاقتصاد، ضيّف خلالها محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف.

واستعرض مخيف بحسب بيان لوزارة التخطيط ورد لوكالة شفق نيوز، الاجراءات التي اتخذتها ادارة البنك للسيطرة على السياسة النقدية، والحد من ارتفاع سعر صرف الدولار في الاسواق المحلية".

واوضح مخيف ، ان "الاجراءات المتخذة ستسهم في تحقيق الاستقرار النقدي في العراق"، مؤكدا "حرص واستعداد البنك لتغطية الاعتمادات المستندية والخاصة باستيراد المواد الغذائية بشكل كامل.وتوفير العملة الاجنبية للمواطنين".

واعرب اعضاء المجلس الوزاري للاقتصاد عن دعم الحكومة الكامل لاجراءات البنك المركزي التي من شأنها تحقيق حالة من الاستقرار وخفض اسعار صرف الدولار في الاسواق".

الى ذلك ناقش المجلس الوزاري للاقتصاد اجراءات وزارة التجارة بشأن تامين المواد الغذائية، واثنى على قيام الوزارة بتبسيط اجراءاتها بمنح اجازة الاستيراد خلال يوم واحد، وتأمين الخزين الاستراتيجي للمواد الغذائية. كما ناقش المجلس عددا من التوصيات ذات الصلة بتعديل التعرفة الجمركية وفقا للمتطلبات الاقتصادية، مع استثناء المواد الغذائية والادوية من تلك الاجراءات.

من جانبه، أعلن لبنك المركزي العراقي تسهيل إجراءات المسافرين في الحصول على العملة الأجنبية (الدولار) لأغراض السفر عن طريق توسيع منافذ بيع العملة الأجنبية (الدولار) نقداً من خلال زيادة حصص منافذ المصارف.

واشار بيان للبنك، انه "سيتم المباشرة بزيادة حصص المصارف المذكورة في الجدول الذي تنشره وكالة شفق نيوز، أدناه.

وتابع البيان، "أما منافذ بقية المصارف فسيتم توسيعها لاحقاً. وسيقوم موظفو هذا البنك بمتابعة الأداء لدعم جهود المصارف في تمكين الزبائن من الحصول على العملة الأجنبية (الدولار) بيسر وستلبي فروع المصارف المبينة في الجدول أدناه طلبات الزبائن ابتداءً من يوم الخميس الموافق 2022/12/29 وخلال أيام العطل الرسمية القادمة (الجمعة، السبت والأحد) وطيلة أيام العمل التي تليها: