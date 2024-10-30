اجتماع برئاسة السوداني يُقر مشاريع سكنية وصناعية وخدمية ومدينة ترفيهية

شفق نيوز/ أقرت اللجنة العليا للاستثمار والإعمار خلال اجتماعها الدوري الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، مشاريع سكنية وصناعية وخدمية ومدينة ترفيهية.

واستعرضت اللجنة في الاجتماع بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء ورد لوكالة شفق نيوز، المشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات، الاقتصادية والتنموية، كما جرت مناقشة أهم الملفات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات المطلوبة بشأنها.

وأقرت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من مشاريع الاستثمار والإعمار، بينها مجموعة من المشاريع السكنية لشرائح مختلفة من المواطنين، ومشاريع صناعية وخدمية، كما جرت الموافقة على إنشاء مدينة القدرة الترفيهية الخدمية.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بأن تعمل اللجنة على إعداد جرد شامل لكل القرارات السابقة التي أصدرتها، ومستوى تنفيذها من قبل الجهات المعنية التي أحيلت إليها المشاريع المصادق عليها.

ولم يتضمن البيان تفاصيل حول تكاليف المشاريع ومواقعها مواعيد انطلاقها.