اجتماعات عراقية - أمريكية مكثفة في الإمارات تسفر عن قرارات مهمة تخص التحويلات الخارجية للدولار

شفق نيوز/ كشفت مصادر رسمية عراقية، يوم السبت، عن اجتماعات مكثفة أجراها البنك المركزي مع الجانب الأمريكي في الإمارات أسفرت عن قرارات مهمة تخص التحويلات الخارجية وتعزيز أرصدة المصارف بالدولار.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن مصدر حكومي، إن اجتماعات مكثفة جرت خلال الايام القليلة الماضية في ابو ظبي بين وفد من البنك المركزي العراقي والجانب الأمريكي المسؤول عن عمليات التحويلات الخارجية لتغطية الاستيرادات، مبينا أن المفاوضات تكللت عن جملة من القرارات والآليات التي تسهم في تسهيل الإجراءات الخاصة بالتحويلات الخارجية المتعلقة بالاستيرادات من خلال نافذة بيع العملة الاجنبية.

وأضاف المصدر الحكومي، أنه ‎تم الاتفاق على تعزيز رصيد مسبق لخمسة مصارف عراقية في حساباتهم بالدولار لدى المصارف الاردنية والحوالات عن طريق ( jp morgan )، موضحا أنه ‎تم حل المشاكل المتعلقة بالحوالات المرفوضة وتم الاتفاق بأن يكون رفض الحوالات مستندا لأسباب قوية.

وكشف المصدر، عن عقد اجتماعات اخرى جمعت احد المصارف الاماراتية والبنك المركزي العراقي والجانب الامريكي لتنفيذ آلية تعزيز الارصدة بالدرهم الاماراتي للمصارف العراقية (UAE Dirham pilot )، مؤكدا أنه تم حسم جميع التفاصيل الفنية ومن المتوقع ان تبدأ آلية تعزيز الأرصدة بالدرهم الإماراتي خلال الايام القليلة القادمة.

وبين المصدر حكومي للوكالة الرسمية العراقية، أن هناك مفاوضات جدية وصلت الى مراحلها الاخيرة لتعزيز ارصدة بعض المصارف العراقية باليورو لدى مصرف يوباف (UBAF) لتمويل التجارة مع الاتحاد الأوروبي.

وكذلك أوضح المصدر، أنه تم زيادة عدد المصارف التي يتم تعزيز أرصدتها باليوان الصيني من خلال مصرف التنمية السنغافوري، مشيراً إلى فتح حسابات لستة مصارف عراقية في هذا المصرف وسيتم خلال الفترة القادمة إضافة 7 مصارف أخرى لتمويل التجارة والاستيرادات العراقية من الصين حيث تقدر تلك الاستيرادات بنحو 12 مليار دولار سنوياً.

وبين المصدر الحكومي، أنه يتوقع أن تساهم هذه الآلية في تمويل استيرادات العراق من الهند وخاصة الادوية والمواد الغذائية والتي تقدر بنحو 3 مليارات دولار.