اجتازت مومباي الهندية.. بغداد رابع أكثر المدن كثافة سكانية بالعالم

شفق نيوز/ كشف موقع World Population Review الامريكي، يوم الاربعاء، ان عاصمة العراق بغداد احتلت المرتبة الرابعة بأكثر المدن كثافة سكانية في العالم.

وقال الموقع في تقرير له للعام 2022، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "المدن التي هي أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم تعتبر مدناً مكتظة بالسكان ومعرضة لخطر مواجهة نقص المساكن الجيدة (أو المساكن بشكل عام) والبنية التحتية والوصول إلى الموارد، كما تواجه المناطق ذات الكثافة السكانية العالية أيضًا حجم حركة مرور مرتفع، وأسعار إيجارات متصاعدة، ونقصًا عامًا في المساحة الكافية".

واضافت ان "العديد من المدن الأكثر كثافة سكانية في العالم تقع في آسيا (معظمها في جنوب شرق آسيا)، وعادة ما تكون الكثافات السكانية أعلى عند مراكز المدن مما هي عليه في مناطق الضواحي .

وبحسب الموقع، فإن "أعلى كثافة سكانية في العالم موجودة في مدينة مانيلا عاصمة الفلبين حيث تبلغ 119.600 شخص لكل ميل مربع، يليها بتريوس في الفلبين ايضا وبواقع 94400 شخص لكل ميل مربع، يليها ثالثا مدينة ماندالويونغ في الفلبين ايضا بواقع 90.460 شخصاً لكل ميل مربع، ومن ثم جاءت مدينة بغداد عاصمة العراق رابعاً بواقع 85.140 شخصاً لكل ميل مربع، ومن ثم جاءت مومباي في الهند سادساً 83،660 شخصاً لكل ميل مربع".

وتابع ان "العاصمة دكا لدولة بنجلاديش جاءت سادساً بواقع 75290 شخصاً لكل ميل مربع، وجاءت مدينة كالوكان في الفلبين سابعاً 72،490 شخصاً لكل ميل مربع، وجاءت بورت أو برنس في هايتي ثامناً 70950 شخصاً لكل ميل مربع، وجاءت بني براك في إسرائيل تاسعا 70810 أشخاص لكل ميل مربع، وجاءت مدينة لوفالوا بيريه في فرنسا عاشرا 68460 شخصاً لكل ميل مربع".

(الميل مربع الواحد يساوي 2.589 كيلو متر مربع)