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اتلاف أطنان من المواد الغذائية المهربة الى الموصل.. صور

Category: اقتصـاد

Date: 2020-10-13T14:00:28+0000
اتلاف أطنان من المواد الغذائية المهربة الى الموصل.. صور

شفق نيوز/ كشف مصدر محلي في نينوى، يوم الثلاثاء، عن اتلاف الرقابة الصحية أطناناً من المواد الغذائية المستهلكة التي دخلت الى المحافظة بالتهريب.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الرقابة الصحية في الموصل ضبطت اكثر من 10 اطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري"، مشيراً إلى أن "المواد المضبوطة تشمل البيض والمعجون والدجاج المجمد".

وأضاف المصدر، أن "الامر جرى في سوق للمواد الغذائية في حي  الجزائر في الجانب الايسر من المدينة خلال حملة واحدة فقط".

من جانبه، أكد مصدر من داخل الرقابة لوكالة شفق نيوز، إن فرق الرقابة الصحية اتلفت نحو  80 طناً خلال الاشهر الاربعة الماضية غالبيتها تدخل المحافظة بصور غير شرعية بالتهريب.

ونوه إلى أن "حملات للتفتيش سترتفع وتيرتها في المدة المقبلة، سيما مع دخول كميات كبيرة من المواد بصورة غير شرعية".



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