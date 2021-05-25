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اتفاق على إنشاء مدينة صناعية بين ايران وكوردستان العراق

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-25T10:36:02+0000
اتفاق على إنشاء مدينة صناعية بين ايران وكوردستان العراق

شفق نيوز/ أكد المدير التنفيذي لمنظمة المدن الصناعية والصناعات الصغرى الايرانية، اليوم الثلاثاء، الاستعداد للتعاون مع العراق بمجال الإنتاج المشترك والتصدير إلى الدول الاخرى.

وأوضح علي رسوليان في منتدى التعريف بالفرص الاستثمارية في منطقة "بانة" الاقتصادية الخاصة (غربي إيران) أن "التعاون المقترح يأتي على وقع التوافقات المتوصل إليها بين وزارة الصناعة والتجارة والمعادن الايرانية و المسؤولين العراقيين".

وأعرب رسوليان عن استعداد المنظمة من اقامة اجتماعات التجارية وتحديد مواقع وانشاء شبكات صناعية في اقليم كردستان العراق.

من جانبه؛ أكد محافظ السليمانية العراقية هوال ابوبكر المشارك بأعمال المنتدى أنه تم الاتفاق على إنشاء مدينة صناعية على حدود "باشماق" فی "مریوان" المحاذية لكردستان، ومن المؤمل التوصل الى نتائج بهذا الشأن في أقرب وقت.

وأشار إلى أن ارادة محافظة كوردستان الايرانية وإقليم كوردستان العراق أدت لعدم توقف الأعمال في ظل جائحة كورونا وزيادة التبادل التجاري الحدودي البيني بواقع 450 مليون دولار.

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