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اتفاق على تطوير ثاني أكبر حقل غازي في العراق

Category: اقتصـاد

Date: 2022-02-03T14:02:34+0000
اتفاق على تطوير ثاني أكبر حقل غازي في العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الخميس، توقيع اتفاق مع شركة صينية، لتطوير ثاني أكبر حقل غازي في البلاد، ليضيف بشكل يومي حوالي 300 مليون قدم مكعب.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد، لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة النفط وقعت اتفاقاً بالأحرف الأولى مع شركة (ساينوبك) الصينية، لتطوير حقل المنصورية الغازي في محافظة ديالى".

وأضاف جهاد، أن "الغاز في حقول المنصورية، يعتبر ثاني أكبر حقل غازي بالعراق في باطن الأرض، أو ما يعرف بالغاز الحر"، مبينا أن "حسب التقديرات سيضيف حقل المنصورية يومياً حوالي 300 مليون قدم مكعب".

وأوضح أن "المشروع سيوفر فرص عمل وتنمية اقتصادية لمحافظة ديالى، وإنتاج الغاز لتوليد محطات الطاقة الكهربائية"، مؤكداً أن "حقل المنصورية يحتاج إلى مصادقة أخيرة للتوقيع النهائي، ومباشرة الشركة الصينية بالعمل، والتوقيع سيتم بعد تشكيل الحكومة المقبلة ومصادقتها على العقد".

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