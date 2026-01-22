اتفاق عراقي مع شركة أميركية لاستثمار وتطوير حقل حمرين النفطي

شفق نيوز- كركوك

بحثت شركة نفط الشمال، يوم الخميس، مع وفد من شركة HKN الأميركية، خلال اجتماع موسّع عُقد في مقر الشركة، آفاق استثمار وتطوير حقل حمرين النفطي.

وبحسب بيان للشركة، ورد لوكالة شفق نيوز، فقد "جرى خلال الاجتماع الذي تم بحضور المدير العام للشركة، عامر خليل أحمد، مناقشة التفاصيل الفنية والاقتصادية الخاصة بالمشروع ضمن جولات التراخيص، وبما يسهم في رفع مستويات الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الثروات الوطنية، انسجامًا مع إستراتيجيات وزارة النفط الهادفة إلى تطوير القطاع النفطي وزيادة كفاءته".

ولفت البيان إلى أن اللقاء شهد حضور عدد من المختصين من الهيئات الفنية والهندسية، حيث تم استعراض الخطط المتعلقة بتطوير المكامن النفطية في الحقل، وتأهيل المنشآت السطحية، وتحسين منظومات الإنتاج، إضافة إلى مناقشة الجداول الزمنية المقترحة لتنفيذ المشروع وفق أحدث المعايير المعتمدة في الصناعة النفطية العالمية.

كما تم بحث الجوانب الاقتصادية والتعاقدية للمشروع، بما يحقق أفضل جدوى اقتصادية للدولة، ويضمن كفاءة التنفيذ واستدامة الإنتاج على المدى المتوسط والبعيد.

وفي هذا الصدد قال الخبير النفطي علي خليل، لوكالة شفق نيوز، إن "حقل حمرين يُعد من الحقول الواعدة في شمال العراق"، مشيرًا إلى أن "احتياطياته النفطية تُقدَّر بمليارات البراميل، ما يجعله عنصرًا مهمًا في خارطة الإنتاج الوطني".

وأضاف أن "الحقل يمتد جغرافيًا بين محافظتي كركوك وصلاح الدين، ويتميز بتعدد مكامنه النفطية، إلا أن تطويره يتطلب تقنيات حديثة وخبرات عالمية لرفع معدلات الاستخراج وتقليل التكاليف".

وأوضح خليل أن "إشراك شركة أميركية مثل HKN يساهم في نقل التكنولوجيا المتقدمة، وتحسين إدارة المكامن، فضلًا عن تطوير البنى التحتية للحقول، بما ينعكس إيجابًا على زيادة الإنتاج واستدامته، مؤكدًا أن نجاح المشروع مرهون بحسن إدارة العقود وضمان أعلى منفعة اقتصادية للدولة".

ويُعد حقل حمرين النفطي من الحقول القديمة التي لم تُستثمر بكامل طاقتها خلال العقود الماضية، إذ يعتمد حاليًا على إمكانات محدودة مقارنة بحجم مخزوناته، ما يجعل مشروع تطويره خطوة استراتيجية لتعزيز إنتاج النفط في شمال البلاد، ودعم الاقتصاد الوطني.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات فنية وتنسيقية تهدف إلى إنجاح مشروع استثمار وتطوير حقل حمرين النفطي، وتعزيز الشراكات مع الشركات العالمية الرصينة، بما يسهم في دعم خطط التنمية والنهوض بالقطاع النفطي العراقي.