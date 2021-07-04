اتفاق عراقي-مصري على تفعيل مقررات قمة بغداد الثلاثية

شفق نيوز / اتفق وزير التخطيط العراقي، خالد بتال النجم، يوم الأحد، مع وزيرة الصناعة والتجارة المصرية، نيفين جامع، على تفعيل مقررات القمة الثلاثية التي عقدت في العاصمة بغداد.

جاء ذلك خلال استقبال وزير التخطيط لوزيرة الصناعة والتجارة المصرية نيفين جامع، والوفد المرافق لها الذي ضم عددا من المسؤولين الحكوميين، ورجال الاعمال المصريين في بغداد، وبحضور وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز الخباز.

وذكر المكتب الإعلامي لوزير التخطيط في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "اللقاء ناقش آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، في المجالات الصناعية والتجارية والاستثمارية وسبل تطويرها، وذلك في ضوء مقررات القمة الرئاسية الثلاثية بين العراق ومصر والاردن التي شهدتها بغداد في الاسبوع المقبل".

وأضاف البيان، أن "الجانبين اتفقا على وضع خطة عمل مشتركة بتوقيتات زمنية محددة، لترجمة مسارات التعاون والقرارات المتخذة من قبل قادة البلدين، الى واقع عملي ملموس، لاسيما فيما يتعلق بتطوير الصناعة وزيادة حجم التبادل التجاري، وتعزيز العلاقة بين القطاع الخاص العراقي والمصري، من خلال تفعيل عمل مجلس العمل المشترك الذي يضم رجال اعمال ومستثمرين من البلدين".

وأوضح أن "الطرفين بحثا آليات العمل لانشاء مناطق صناعية واقتصادية مشتركة وفسح المجال امام القطاع الخاص، ليتولى مهام تنفيذ المشاريع الاستثمارية والصناعية، والعمل على اقامة معارض تجارية دائمة للصناعات ومختلف المنتجات، وتشجيع الصناعات الحرفية".

وأشار البيان، إلى أن "الجانبين اتفقا على مواصلة المباحثات والحوارات المشتركة، للتوصل الى صيغ متطورة للتعاون المشترك"، موضحا أن "اللقاء حضره السفير المصري في العراق وليد محمد اسماعيل".