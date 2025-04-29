اتفاق عراقي – سعودي على إنشاء أكبر مجمع صناعي لـ"السليكا" في الأنبار

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصناعة والمعادن العـراقية، يوم الثلاثاء، عن توقيع اتفاقية مع السعودية، لإنشاء أكبـر مُجمـع صناعي لمشاريع السليكا فـي مُحافظـة الأنبار.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزير الصناعة والمعادن خالـد بتّال النجم، رعى اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية تاريخية للتعاون بين الشركة العامة للزجاج والحراريات وشركة أجيال السعودية، لإنشاء أكبر مُجمع صناعي مُتكامل مُشترك يعتمد على السليكا كمادة أولية أساسية في تنفيذ العديد من المشاريع الصناعية المُستقبلية التي تضُم (الزجاج المُسطح، القناني والجرار، الأدوات الصحية السيراميكية، سيراميك الأرضيات والجُدران، عوازل كهربائية زجاجية، سيليكات الصوديوم) وغيرها من المشاريع".

وبينت أن "هذهِ الاتفاقية تمثل خطوة هامة نحو تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين في مجال الصناعة، وأثراً إيجابياً كبيراً على العلاقات الاقتصادية المتينة التي تربط بينهما، حيث سيُتيح المُجمع الصناعي استخدام السليكا كعنصُر رئيسي في تصنيع مجموعة من المُنتجات الصناعية المتطورة، كما سيُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج الصناعي ، في خطوةٍ نحو بناء قاعدة صناعية راسخة تُسهم في توفير فُرص العمل وتعزيز الاستدامة الاقتصادية".

وأكد الوزير العراقي، بحسب البيان، أن "هذا المشروع يأتي ضمن رؤية وزارة الصناعة في تعزيز قُدرة العراق الصناعية"، لافتاً إلى أن "هذهِ الإتفاقية تُمثل نقطة تحول كبيرة في التعاون الصناعي بين العراق والسعودية، وأنها ستكون خطوة نحو تنويع مصادر الدخل وتطوير الصناعات الوطنية من خِلال الاستفادة من المواد الأولية المحلية".

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن "المشروع من المُتوقع أن يُسهم في تحقيق نقلة نوعية في قطاع الصناعة في العراق، ويُشكل دعامة قوية للتنمية الاقتصادية المُستدامة بين البلدين".