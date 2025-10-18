اتفاق صيني - أميركي على جولة مفاوضات اقتصادية وتجارية جديدة

شفق نيوز- بكين

أعلنت الصين، يوم السبت، الاتفاق على عقد جولة جديدة من المشاورات الاقتصادية والتجارية مع الولايات المتحدة، وذلك خلال اتصال هاتفي جمع بين نائب رئيس الوزراء، هي ليفنغ، ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير.

ولم توضح الصين عن موعد محدد لعقد الجولة الجديدة من المحادثات، لكنها اكتفت بالإشارة إلى أنها ستجري في "أقرب وقت ممكن"، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية.

وكتب وزير الخزانة الأمريكية، سكوت بيسنت، على منصة "إكس"، مساء أمس الجمعة في واشنطن: "أجريت هذا المساء مع نائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفنغ، مناقشات صريحة ومفصلة بشأن التجارة بين أمريكا والصين".

وتابع: "سنلتقي شخصيا الأسبوع المقبل لمواصلة مناقشاتنا".

وتهدف الجولة المقبلة من المحادثات التجارية إلى تهدئة التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم، قبل اجتماع مقرر بين الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في كوريا الجنوبية، والذي من المقرر عقده في الفترة من 31 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 1 نوفمبر/ تشرين الثاني.

واشتعلت التوترات، بعد أن أعلنت بكين في 9 أكتوبر أنها ستفرض المزيد من القيود على تصدير العناصر الأرضية النادرة، وكان من المتوقع أن تعزز هذه الخطوة قبضة الصين على إمدادات العالم من المعادن، الضرورية لتصنيع أشباه الموصلات المتقدمة والطائرات النفاثة والروبوتات.

وبعد ساعات من إعلان بكين عن قيود التصدير، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على جميع السلع الصينية اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل، وبعد أيام، أضافت بكين 5 شركات أمريكية تابعة لشركة شحن كورية جنوبية إلى قائمة عقوباتها.