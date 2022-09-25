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اتفاق رباعي لتصدير منتجات عراقية إلى ثلاث دول عربية 

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-25T16:55:36+0000
اتفاق رباعي لتصدير منتجات عراقية إلى ثلاث دول عربية 

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الأحد، عن اتفاق "رباعي" لتصدير المنتجات الزراعية والحيوانية إلى ثلاث دول عربية. 

وقال وزير الزراعة محمد الخفاجي، في تصريح صحفي، على هامش اجتماع رباعي لوزراء الزراعة العرب الذي عقد في عمّان، وورد الى وكالة شفق نيوز، مؤكداً "حصول اتفاق على تصدير الفائض من الإنتاج المحلي العراقي من المنتجات الزراعية والحيوانية إلى الأردن وسوريا ولبنان".

وشدد الوزير العراقي، على "تخفيض الرسوم الجمركية"، موضحا "أهمية التوافق على تأسيس شركة نقل بين الدول الأربعة مما سيخفض تكاليف المنتجات الزراعية والحيوانية نحو 30‎%‎".

ولفت الخفاجي، الى ان "العراق حقق الاكتفاء الذاتي في عدد من المنتجات الزراعية ومن بينها التمور والدواجن"، مبينا "وجود نقص في بعض المنتجات الأخرى وخاصة المواد الأولية".

 

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