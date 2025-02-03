اتفاقية عراقية-أردنية لتعزيز التبادل التجاري والتعاون الصناعي

شفق نيوز/ أعلن وزير التجارة العراقي، أثير الغريري، اليوم الاثنين، عن توقيع محضر اللجنة التجارية العراقية-الأردنية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بشأن السيطرة النوعية.

من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يعرب القضاة، التوصل إلى مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري وتذليل الصعوبات المتعلقة بعمليات التصدير والاستيراد.

وخلال مؤتمر صحفي عقده الوزيران في بغداد، رحب الوزير الغريري بزيارة نظيره الأردني، موضحاً أن "التفاهمات بين البلدين تم استكمالها بما يخدم مصلحتهما المشتركة".

وأشار إلى أنه تم مناقشة سبل تسهيل حركة التجارة بين العراق والأردن، فضلاً عن توقيع مذكرة تفاهم بشأن التقييس والسيطرة النوعية.

من جهته، أشاد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة بالمهنية العالية التي شهدتها أعمال اللجنة التجارية المشتركة.

وأكد أن "الاجتماعات أسفرت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي ستسهم في تعزيز التبادل التجاري والتغلب على التحديات في عمليات التصدير والاستيراد، مما يعمق التعاون الاقتصادي بين العراق والأردن".

وأضاف القضاة أن هذه الإجراءات ستدفع أيضًا إلى زيادة الاستثمارات المشتركة، لاسيما في القطاع الصناعي.

وأشار بيان صادر عن وزارة التجارة العراقية انه جرى على هامش توقيع المحضر الختامي إلى توقيع مذكرة تفاهم مشتركة في مجال التقييس والسيطرة النوعي.

ولفت البيان أن الاجتماعات تناولت التعاون في مجالات التجارة والصناعة والجمارك والتقييس ونقاط الاتصال، مع الاتفاق على عقد الدورة المقبلة للجنة في موعد يُحدد لاحقًا.