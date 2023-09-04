اتحاد شركات الأسماك الإيراني: معظم صادراتنا تذهب للعراق واقتصادنا مرهون به

شفق نيوز/ كشف الرئيس التنفيذي لاتحاد تعاونيات شركات إنتاج وتربية أسماك المياه الدافئة الإيرانية، اليوم الاثنين، أن مجموع صادراتها تبلغ سنوياً أكثر من 100 ألف طن من اسماك (الكارب والسلفر) تذهب معظمها الى العراق، فيما ابدى تخوفه من "مشاكل جدية" للصادرات الإيرانية إذا الغى العراق الاتفاقيات الموقعة مع طهران.

وقال علي الوبري بشأن اوضاع تصدير اسماك المياه الدافئة إن "مجموع الانتاج السنوي من اسماك الكارب والسيلفر في إيران تبلغ أكثر من 200 ألف طن يتم تصدير نصفها الى العراق وبعض الدول العربية".

وأضاف أن "العراق يستورد نحو 80% من مجموع صادرات ايران من تلك الاسماك و20% الباقية تذهب الى بعض الدول العربية الأخرى".

وأوضح ان "الصادرات تبدأ خلال الشهور الأربعة الأولى لكل سنة ومن مشكلات هذه الصناعة أنها تصدر فقط الى العراق والدول العربية"، مبينا أن "إلغاء اتفاقيات الاستيراد من قبل هذه الدول من الممكن أن تخلق مشكلات جدية وخطيرة لصادرات إيران ويضر بانتاجها".

وكانت غرفة تجارة طهران أعلنت، اليوم الاثنين، أنها صادراتها للعراق خلال العام الماضي تجاوزت 10 مليارات دولار، فيما بينت أن العراق سيكون سوقاً مهمة لإيران في السنوات الـ15 المقبلة.