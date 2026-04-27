اتحاد المصدرين العرب: منفذ اليعربية–ربيعة سيخفض كلف الشحن وينعش التجارة

أكد نائب رئيس اتحاد المصدرين والمستوردين العرب محمد رياض الصيرفي، يوم الاثنين، أن إعادة فتح منفذ "اليعربية–ربيعة" الحدودي بين سوريا والعراق ستسهم في تعزيز سلاسل الإمداد وخفض كلف الشحن، لما يمثله المنفذ من أهمية لوجستية واقتصادية في حركة التجارة بين البلدين.

وقال الصيرفي لوكالة شفق نيوز، إن إعادة افتتاح المنفذ تأتي ضمن توجه يهدف إلى تنشيط النقل البري وفتح مسارات إضافية أمام التبادل التجاري، بما يخفف الضغط عن المعابر الأخرى ويوفر خيارات أوسع لشركات النقل والتجار.

وأوضح أن منفذ اليعربية–ربيعة يشكل بوابة رئيسية للبضائع المتجهة إلى محافظة نينوى ومدينة الموصل ومناطق شمال العراق، فضلاً عن دوره في دعم حركة المواد النفطية والصهاريج.

وأضاف أن تعدد المعابر الحدودية بين العراق وسوريا يمنح مرونة أكبر لحركة التجارة، ويتيح تنوعاً في المسارات بما ينعكس إيجاباً على أسعار الشحن وسرعة التوريد واستقرار الأسواق.

وأشار إلى أن إعادة تشغيل المنفذ من المتوقع أن تسهم في رفع حجم التبادل التجاري تدريجياً، ولا سيما في قطاعات المواد الغذائية والمنتجات الزراعية والمواد الأولية، فضلاً عن دعم احتياجات مشاريع إعادة الإعمار.

وبين الصيرفي أن نجاح تشغيل المنفذ يتطلب تنسيقاً جمركياً وأمنياً وفنياً بين الجانبين، لضمان انسيابية حركة الشاحنات والبضائع وسرعة إجراءات التخليص.

كما لفت إلى أن إعادة تفعيل المعابر الحدودية تمثل فرصة اقتصادية لسكان المناطق الحدودية من خلال تنشيط الحركة التجارية وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب دورها في دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد أن إعادة فتح منفذ اليعربية–ربيعة تمثل خطوة عملية نحو الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لسوريا كممر تجاري إقليمي يربط أسواق المنطقة ببعضها.

وكان منفذ اليعربية الحدودي بين سوريا والعراق قد أعاد فتح أبوابه أمام حركة التجارة والمسافرين في 22 أبريل / نيسان الجاري، بعد إغلاق دام 13 عاماً.