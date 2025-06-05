اتحاد الصناعيين العراقيين: ارتفاع أعداد المشاريع في البلاد إلى أكثر من 34 الفاً

شفق نيوز/ أعلن رئيس اتحاد الصناعيين العراقيين عادل عكاب، يوم الخميس، ارتفاع عدد المشاريع المضمونة بالقطاع الخاص في البلاد الى أكثر من 30 ألف مشروع في البلاد.

وقال عكاب في كلمة ألقاها خلال الاحتفال بيوم الصناعة الوطنية الذي أُقيم في العاصمة بغداد، ان قانون التقاعد والضمان الاجتماعي أسهم في رفع عدد المشاريع المضمونة إلى 34 ألف مشروع.

من جهته قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في كلمة ألقاها بنفس المناسبة، إن "القطاع الخاص شريك مع الحكومة في توفير فرص العمل، وذهبنا لتشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، بعد تأخره منذ عام 2016".

وأضاف أن "34 الف مشروع صناعي في القطاع الخاص، فيه ألاف العاملين المسجلين والمحفوظة حقوقهم وفق القانون".