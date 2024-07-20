إحصائية عالمية تكشف عن تصاعد معدلات البطالة في العراق العام الماضي

شفق نيوز/ كشفت إحصائية أجرتها شركة statista الالمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين بالعالم، عن ارتفاع معدلات البطالة في العراق خلال العام الماضي 2023.

وأظهر جدول للشركة نشرته مؤخراً، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان معدل البطالة في العراق ارتفعت قليلا بمقدار 0.2 نقطة وبنسبة 3.31 بالمئة في عام 2023 مقارنة بالعام الذي سبقه 2022، وبالمجموع بلغ معدل البطالة 15.56 في المائة في عام 2023.

ويشير معدل البطالة إلى نسبة السكان النشطين اقتصاديا العاطلين حاليا عن العمل ولكنهم يبحثون عن عمل، ولا يشمل معدل البطالة الأشخاص غير النشطين اقتصاديًا مثل العاطلين عن العمل لفترة طويلة أو الأطفال أو المتقاعدين.

واضافت ان معدل البطالة في العراق بدأ بالارتفاع في عام 2018 بنسبة 13.02% بعد أن كان في عام 2004 بمعدل 8.71 % .