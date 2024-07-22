أسعار النفط ترتفع مع ترقب المستثمرين خفض أسعار الفائدة

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، يوم الاثنين، مع ترقب المستثمرين علامات على دورة خفض أسعار الفائدة المتوقع أن تبدأ في سبتمبر/ أيلول.

وارتفعت أسعار خام برنت 48 سنتا بما يعادل 0.57 بالمئة إلى 83.10 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:35 بتوقيت جرينتش.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتا أو 0.52 بالمئة إلى 80.55 دولارا.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اجتماعا للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بشأن أسعار الفائدة يومي 30 و31 يوليو/تموز، حيث يتوقع المستثمرون أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، في حين يتطلعون إلى أي إشارة إلى خفضها في وقت لاحق من العام.