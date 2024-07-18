أسعار النفط ترتفع بفعل انخفاض في المخزونات الأميركية

شفق نيوز/ واصلت أسعار النفط مكاسبها من الجلسة السابقة، يوم الخميس، بدعم من انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم الأسبوع الماضي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 85.40 دولارا للبرميل بحلول الساعة 03:40 بتوقيت جرينتش، في حين ربح الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 48 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 83.33 دولارا.

واستقر كلا العقدين على ارتفاع يوم الأربعاء.

وأظهرت أحدث بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات الخام الأميركية هبطت 4.9 ملايين برميل الأسبوع الماضي.

ويتجاوز هذا انخفاضا قدره 30 ألف برميل توقعه محللون في استطلاع أجرته رويترز وانخفاضا قدره 4.4 ملايين برميل في تقرير من مجموعة التجارة التابعة لمعهد البترول الأميركي.

وينتظر المستثمرون أيضًا أخبار السياسة من اجتماع القيادة الرئيسي في الصين والذي من المقرر أن ينتهي يوم الخميس.

تراجع الدولار يوم الخميس للجلسة الثالثة على التوالي. ومن الممكن أن يؤدي ضعف الدولار إلى تعزيز الطلب على النفط