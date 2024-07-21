أسعار الذهب تستقر في بغداد وتنخفض في أربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي"، يوم الأحد، في الأسواق المحلية ببغداد، فيما انخفضت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 499 ألف دينار، وسعر الشراء 495 ألفاً.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 469 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 465 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 500 ألف دينار و510 آلاف، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 470 ألفاً و480 ألف دينار .

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجل سعر بيع عيار 24، 580 ألف دينار، وعيار 21، 510 آلاف دينار، وعيار 18، 435 ألف دينار.