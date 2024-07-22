أسعار الدولار ترتفع في بغداد وأربيل مع افتتاح البورصة

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، صباح اليوم الاثنين، في أسواق بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 149250 ديناراً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت الأسعار أمس الأحد 149000 دينار مقابل 100دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 150250 ديناراً، بينما بلغ الشراء 148250 ديناراً لكل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً في محال الصيرفة حيث بلغ سعر البيع 149400 دينار مقابل الدولار وسعر الشراء 149300 دينار مقابل 100 دولار.