88 عملاً من إيلام الفيلية تدخل قائمة التراث غير المادي الإيراني (صور)

شفق نيوز- ترجمة خاصة

أعلن مدير التراث الثقافي بمحافظة إيلام الفيلية، فرزاد شريفي، يوم الثلاثاء، أن من بين 986 عملاً مسجلاً في القائمة الوطنية، هناك 88 عملاً في التراث غير المادي من المحافظة، يشمل الأغاني والأديان مثل الـ(هورة) والـ(چمر) ومقام الـ(آغايي) والترانيم والتهويدات التقليدية.

وفي تقرير لوكالة "فارس" الإيرانية ترجمته وكالة شفق نيوز، قال شريفي، إن "للهورة صوت عذب وأثر عميق في النفس البشرية، ويعود تاريخها إلى عصر ما قبل الإسلام، وخاصة العصر الزرادشتي".

وأضاف المتحدث أن "مقام آغايي هو أحد هذه الأعمال المعنوية التي سُجِّلت وطنياً عام 2010، وتتضمن هذه المقامات أغان ملحمية ورومانسية وطقسية تُؤدى بروعة واحترام في مراسم الوداع".

وفي إشارة إلى طقوس أخرى مسجلة في المحافظة، ذكر شريفي أن "حفل چمر التقليدي يُعد أيضاً من التراث غير المادي لإيلام، والذي يقام عند وفاة شيوخ القبيلة، وشهداء العصر الإسلامي المبكر، وشهداء الثورة الإسلامية، وفي هذه الطقوس، يتردد أنغام الدوزلة المطبق أو المطبج من القصب إلى الجبال، مُوقظاً روح كل إنسان".

وأشار إلى أن "تيرنيمات الأمهات هي جزء من هذا التراث أيضاً، وهي أغاني كانت تنشد في الماضي لتهدئة الأطفال ولا تزال باقية في عقول وثقافة الناس".

وفي معرض إشارته إلى تسجيل 986 عملاً في قائمة الآثار الوطنية، لفت شريفي إلى أن "من بين هذه الأعمال، نحو 88 عملاً غير ملموس، بينما تشمل الأعمال الأخرى التراث المادي والطبيعي والتراث الدفاعي المقدس، ففي إيلام، لا يُسمع صوت التاريخ من الكتب، بل من الآلات الموسيقية مثل (الزرنا) والأصوات والالحان والطقوس".

وأكد مدير عام التراث الثقافي بالمحافظة في الختام: أن "ثقافة إيلام حية في قلب جبالها، وفي نفوس ناسها، وفي أنغامها الخالدة".

ترجمة: وكالة شفق نيوز