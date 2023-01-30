85 معلماً ومدرساً يهددون بالتظاهر في حال عدم نقلهم من كرميان إلى خانقين

شفق نيوز/ طالب معلمون ومدرسون في إدارة كرميان، اليوم الاثنين، بتسهيل إجراءات نقلهم إلى خانقين ضمن ملاك التربية الاتحادية، فيما بينوا انهم سيتظاهرون في حال عدم استحصال حقوقهم.

ونقل اوميد محمود احد ممثلي المعلمين والمدرسين لوكالة شفق نيوز إن "85 معلماً ومدرساً يشكون تعطيل إجراءات نقلهم من كرميان إلى خانقين ضمن ملاك التربية الاتحادية بناء على قرار الحكومة الاتحادية".

وطالب محمود حكومة الإقليم بـ"تسهيل إجراءات نقل الملاكات التدريسية بعد قضاء سنوات خدمة طويلة في كرميان"، مبيناً أن "الملاكات المطالبة بالنقل اكملت المدد القانونية والتعهدات بعدم المطالبة بالنقل ضمن شروط التعيين".

وأكد محمود أن "الملاكات التربوية تعد لتظاهرات واحتجاجات لاستحصال حقوقهم".