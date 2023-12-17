18 ألف معاق في "إيلام" الفيلية.. مسؤول صحي يوضح طبيعة المعاناة

شفق نيوز/ كشف المدير العام للرعاية الصحية في إيلام الفيلية بإيران، حسين نور عليوند، يوم الأحد، عن وجود أكثر من 18 ألف شخص، يعانون من الإعاقة، "نصفها" جسدية في المحافظة.

وقال عليوند، في تصريحات أدلى بها لوكالة "مهر" الإيرانية، وترجمتها وكالة شفق نيوز، إن "في محافظة إيلام، لدينا 18297 معاقاً تحت رعايتنا، منهم 11000 رجل، والبقية نساء، وأكثر أنواع الإعاقة هي الإعاقة الجسدية التي يبلغ عدد الذين يعانون منها 8200 شخص".

وأوضح أن "المستوى الأول من الإعاقة في المحافظة هو الإعاقة الجسدية، والثاني الإعاقة البصرية، ويبلغ عددهم 3400 شخص".

وبين عليوند، أن "المستوى الثالث من الإعاقة هو الإعاقة الذهنية حيث يبلغ عددهم 3200 شخص، بالإضافة إلى 1200 شخص من ذوي الإعاقة العصبية والعقلية، و2115 شخصاً من ذوي الإعاقة السمعية".

ويبلغ تعداد محافظة ايلام وفق الاحصائيات الرسمية أكثر من ستمائة الف نسمة.