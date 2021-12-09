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"يونامي" تحتضن الكورد الفيليين وأقليات العراق

Category: اخبار فيلي

Date: 2021-12-09T18:29:19+0000
"يونامي" تحتضن الكورد الفيليين وأقليات العراق

شفق نيوز/ أطلق مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المُتحدة لمُساعدة العراق (يونامي) المَعرض الفني لِحقوق الإنسان والتنوع في العراق.

ويَجمع المعرض الفني الذي يستمر ليومين أفراداً من مكون الآشوريين، والكلدانيين، والكورد الفيليين، والكاكائيين، والمنحدرين من أصل أفريقي، والصابئة المندائيين، والشبك، والسريان، والتركمان، والايزيديين، والزرادشتية.

وتم عرض لوحات، وصور فوتوغرافية، وأقمشة، وقصائد، ومنحوتات، وموسيقى، وتحف، بالإضافة إلى أعمال أخرى إحتفاءً بالتنوع اللغوي والديني الغني في العراق.

وقد أتيحت الفرصة لأكثر من 30 مشاركاً من المُجتمع الدولي، ومنظمات المُجتمع المدني وممثلي الحكومة لتبادل الحديث مع الفنانين ومُمثلي المُكونات العراقية حول قضايا تتعلق بالفن وبحقوق الإنسان بما يتماشى مع موضوع المعرض لهذا العام، وكما ورافق المعرض الفني عرض موسيقي للزرادشتية.

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