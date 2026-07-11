إيلام.. مواطن يسلم السلطات 3 قطع أثرية تعود لـ"العصر الحديدي"

شفق نيوز- ترجمة خاصة

سلم أحد سكان مقاطعة "جوار" في محافظة إيلام الفيلية غربي إيران، ثلاث قطع أثرية يعود تاريخها إلى العصر الحديدي للسلطات المحلية المعنية بحماية التراث، في خطوة وصفتها الجهات الرسمية بأنها تدعم جهود الحفاظ على الآثار الوطنية.

ونقل تقرير لوكالة تسنيم الايرانية ترجمته وكالة شفق نيوز، عن المدير العام لدائرة الميراث الثقافي والسياحة والصناعات التقليدية في محافظة إيلام، فرزاد شريفي، قوله إن القطع المستلمة تخضع حالياً للفحص والتوثيق.

وجاء في تفاصيل التقرير الرسمي حول الشحنة الأثرية، أن القطع المستردة تشمل إبريقاً، ووعاءً، وكأساً، وجميعها مصنوعة من الفخار.

وأظهرت الفحوصات الفنية الأولية التي أجراها خبراء الآثار أن المقتنيات تعود إلى العصر الحديدي (وهي حقبة تاريخية تمتد تقريباً بين الألفية الثانية والأولى قبل الميلاد في منطقة الشرق الأوسط).

ولفت التقرير الى انه سيتم إيداع هذه القطع في المخازن الآمنة التابعة لوزارة التراث الثقافي الإيرانية بعد استكمال تسجيلها رسمياً، لتكون متاحة للبحوث والدراسات الأثرية المتخصصة.

وتعد محافظة إيلام الفيلية، المحاذية للحدود العراقية، واحدة من المناطق الغنية بالمواقع الأثرية في غرب إيران، وتضم بقايا حضارات قديمة تعاقبت على المنطقة عبر العصور.